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انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.80 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 4.81 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم الخميس في البنوك  :

البنك سعر الشراء سعر البيع
-إيران-للتنمية 4.6777 4.8458
بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7843 4.8311
مصرف-ابو-ظبي 4.7777 4.8264
البنك-المصري-الخليجي 4.8043 4.8324
بنك-سايب 4.7900 4.8200
البنك-الأهلي 4.7863 4.8131
بنك-البركة 4.6555 4.8648
بنك-القاهرة 4.7676 4.8153
بنك-الاسكندرية 4.7864 4.8180
البنك-العربي-الافريقي 4.7725 4.8263
البنك-المركزي 4.7919 4.8198
بنك-مصر 4.7863 4.8107
بنك-بلوم-مصر 4.7863 4.8131
بنك-فيصل- 4.7743 4.8532
كريدي-أجريكول 4.7798 4.8317
بنك-التعمير-والإسكان 4.1010 4.9950
بنك-بيريوس 4.7969 4.8237
بنك-قناة-السويس 4.7863 4.8131
المصرف-المتحد 4.7613 4.8133
البنك-التجاري-الدولي 4.7995 4.8264
البنك-الأهلي-المتحد 4.7900 4.8400
بنك-المشرق 4.7800 4.8300
بنك-الاستثمار-العربي 4.8000 4.8400
بنك-HSBC 4.8000 4.8500

سعر الريال اليوم في السوق السوداء  :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي  4.77 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.80 جنيه مصري 

المصدر:مصر365 

 

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