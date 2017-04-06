انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.80 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 4.81 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .
سعر الريال اليوم الخميس في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.6777
|4.8458
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|4.7843
|4.8311
|مصرف-ابو-ظبي
|4.7777
|4.8264
|البنك-المصري-الخليجي
|4.8043
|4.8324
|بنك-سايب
|4.7900
|4.8200
|البنك-الأهلي
|4.7863
|4.8131
|بنك-البركة
|4.6555
|4.8648
|بنك-القاهرة
|4.7676
|4.8153
|بنك-الاسكندرية
|4.7864
|4.8180
|البنك-العربي-الافريقي
|4.7725
|4.8263
|البنك-المركزي
|4.7919
|4.8198
|بنك-مصر
|4.7863
|4.8107
|بنك-بلوم-مصر
|4.7863
|4.8131
|بنك-فيصل-
|4.7743
|4.8532
|كريدي-أجريكول
|4.7798
|4.8317
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.1010
|4.9950
|بنك-بيريوس
|4.7969
|4.8237
|بنك-قناة-السويس
|4.7863
|4.8131
|المصرف-المتحد
|4.7613
|4.8133
|البنك-التجاري-الدولي
|4.7995
|4.8264
|البنك-الأهلي-المتحد
|4.7900
|4.8400
|بنك-المشرق
|4.7800
|4.8300
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.8000
|4.8400
|بنك-HSBC
|4.8000
|4.8500
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي 4.77 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.80 جنيه مصري
المصدر:مصر365
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