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انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

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انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الخميس  :

السعر العالمي : 1,245.80 دولار أمريكي.

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 715
عيار 22 656
عيار 21 626
عيار 18 537
عيار 14 417
عيار 12 358
الاونصة 22,250
الجنيه الذهب 5,008
الكيلو 715,429
 
المصدر:مصر365

 

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