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انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

شهد سعر الدولار ارتفاع فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 18.2 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 18.5 جنيه مصري في بنك الائتمان الزراعي وأخرين  ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الخميس 6/4/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك   :

البنك سعر الشراء سعر البيع
إيران للتنمية 17.9500 18.0500
بنك الإئتمان الزراعي 17.9500 18.0500
مصرف ابو ظبي 18.0000 18.1000
البنك المصري الخليجي 18.0200 18.1200
بنك سايب 17.9500 18.0500
البنك الأهلي 17.9500 18.0500
بنك البركة 18.0000 18.1000
بنك القاهرة 17.9500 18.0500
بنك الاسكندرية 17.9500 18.0500
البنك العربي الافريقي 18.0000 18.1000
البنك المركزي 17.9715 18.0753
بنك مصر 17.9500 18.0500
بنك بلوم مصر 17.9500 18.0500
بنك فيصل 18.0000 18.1000
كريدي أجريكول 18.0200 18.1200
بنك التعمير والإسكان 17.9500 18.0500
بنك بيريوس 17.9900 18.0900
بنك قناة السويس 17.9500 18.0500
المصرف المتحد 17.9500 18.0500
البنك التجاري الدولي 18.0000 18.1000
المصري لتنمية الورادات 17.9500 18.0500
البنك الأهلي المتحد 17.9500 18.0500
بنك المشرق 18.0000 18.1000
بنك الاستثمار العربي 18.0000 18.1000
البنك الأهلي اليوناني 17.9500 18.0500
بنك HSBC 18.0200 18.1700
بنك عودة 18.0000 18.1000
الإمارات دبي الوطني 18.0000 18.1000

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء  :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.00 جنيه مصري ، وسعر البيع 18.10 جنيه مصري .

 المصدر:مصر365

 

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