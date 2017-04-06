أحمد شفيق ينفي إصابته بالزهايمر.. ويؤكد: "أنا عجوز كهنة بس قادر اتحرك"

كتبت – سحر عزام :

نفى الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق الشائعات التي ترددت عن إصابته بمرض الزهايمر، مشيرًا لارتباط هذه الشائعة بسيل من الشتائم غير المقبولة وغير المبررة من إحدى الكتاب.

وقال شفيق، في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" مساء الأربعاء، أن شائعة إصابته بالزهايمر جاءت في أعقاب انتشار أنباء عن مشاركته في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا عدم اتخاذه قرارا حتى الآن بالترشح في الانتخابات، مضيفا :"أنا عجوز كهنة بس قادر اتحرك الحمد لله".

وعبر رئيس الوزراء الأسبق، عن تمنياته بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة شفافة ونزيهة كدليل على ثقل الدولة واتخاذها خطوات على طريق الديمقراطية، لافتًا إلى أن نشر شائعات عن إصابته بالزهايمر يعبر عن سوء نية وعدم احترام.