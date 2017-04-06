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شيكابالا ينفجر: لم نتدرب منذ شهر ونصف.. وحلمي رفض مشاركتي رغم جاهزيتي

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شيكابالا ينفجر: لم نتدرب منذ شهر ونصف.. وحلمي رفض مشاركتي رغم جاهزيتي شيكابالا ينفجر: لم نتدرب منذ شهر ونصف.. وحلمي رفض مشاركتي رغم جاهزيتي

التحرير

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اعتذر محمود عبد الرازق «شيكابالا» قائد فريق الكرة بنادي الزمالك، لجماهير النادي بسبب سوء النتائج الأخيرة، كاشفًا أن اللاعبين لم يتدربوا جيدًا منذ شهر ونصف.

وأضاف «شيكابالا»، خلال مداخلته الهاتفية، مساء اليوم الأربعاء، ببرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن هناك بعض اللاعبين يشاركون أساسيًا في المباريات رغم أنه لا يتدرب بجدية، مشيرًا إلى مدرب الأحمال كان يؤكد جاهزيته البدنية، لكن محمد حلمي، المدير الفني السابق  كان يرفض مشاركته.

وتحدث قائد القلعة البيضاء، عن علاقته بالبرتغالي إيناسيو، المدير الفني الجديد للفريق، نافيًا وجود أي خلافات بينهما، بل أن العلاقة بينهما جيدة، مشددًا أنه مدرب صاحب شخصية قوية وشاهد ذلك خلال تعامله معه في سبورتنج  لشبونة.

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وتابع، أن سوء النتائج  في الفترة الأخيرة دافع لعودة اللاعبين لمستواهم الحقيقي، موضحًا أن اللاعبين كانوا يخوضوا التدريبات بدون هدف محدد.

وسقط الزمالك، أمام نظيره الشرقية، بهدف دون رد، سجله محمد ميدو، في الدقيقة 50 اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق الشرقية للنقطة 14 في المركز السابع عشر، بينما يتجمد رصيد فريق الزمالك 40 نقطة في المركز الرابع.

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