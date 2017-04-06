10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس السوري بشار الأسد "قاتل"، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الكيميائي في سوريا بأنه "مروعًا" ووعد بتدمير "داعش"، وتحدث وزير خارجية ألمانيا عن محاسبة المسؤول عن الهجوم، بينما اتهم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المجتمع الدولي بأنه لا يمتلك الشجاعة لمحاسبة الحكومة السورية.

1- أردوغان: الأسد ''قاتل''

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة في 2 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس السوري بشار الأسد "قاتل"، وذلك ردًا على استخدام سوريا المزعوم لغاز السارين ضد منطقة تسيطر عليها المعارضة في خان شيخون بإدلب.

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2- ترامب: الهجوم الكيميائي في سوريا "مروع"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الأربعاء (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم الكيميائي على خان شيخون في سوريا أمر "مروع ورهيب"، وذلك في إشارة إلى الهجوم الذي تعرضت له البلدة، الثلاثاء، وخلف 72 قتيلاً بينهم أكثر من 20 طفلاً.

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3- وزير خارجية ألمانيا: سيتم محاسبة المسؤول عن الهجوم الكيميائي في سوريا

وزير خارجية ألمانيا زيجمار جابرييل في بروكسل الأربعاء (أ ف ب)

قال وزير خارجية ألمانيا زيجمار جابرييل إذا تأكدت الأخبار الواردة عن تعرض السكان في مدينة خان شيخون السورية ضحية لهجوم بغاز سام؛ فإنه سيتم محاسبة المسؤول عن الهجوم، مشيرًا إلى أنه هذا أفظع ما يمكن تصوره من أفعال.

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4- أمين عام الأمم المتحدة: جرائم الحرب لا تزال مستمرة في سوريا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بروكسل الأربعاء (أ ف ب)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن جرائم حرب لا تزال مستمرة في سوريا، واصفًا الهجوم بـ"غازات سامة" الذي وقع في خان شيخون بشمال غرب البلاد بأنه "مروع".

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5- رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في برلين في 4 أبريل 2017 (أ ف ب)

اتهم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المجتمع الدولي بأنه لا يمتلك الشجاعة لمحاسبة الحكومة السورية على الجرائم المتهمة بارتكابها، ومن بينها القصف الذي يشتبه أنه تم باستخدام مواد كيميائية في منطقة خان شيخون بمحافظة إدلب.

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6- مندوب روسيا بالأمم المتحدة: مشكلة الإرهاب الكيميائي لا تزال قائمة

القائم بأعمال المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة بيوتر الييتشيف بمقر الأمم المتحدة في 21 فبراير 2017 (أ ف ب)

قال القائم بأعمال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة بيوتر الييتشيف إن المهمة الأساسية تتمثل في القيام بتحقيق موضوعي وتجنب تقارير" الخوذ البيضاء" و"المرصد" فيما يتعلق بالهجوم الكيميائي المشتبه به في بلدة خان شيخون في سوريا.

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7- بابا الفاتيكان: هجوم خان شيخون السورية ''مجزرة''

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في خطابه الأسبوعي الأربعاء (أ ف ب)

وصف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الهجوم الكيماوي على مدينة "خان شيخون" السورية والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال كثيرون بـ"المجزرة غير المقبولة".

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8- أبو الغيط: "جريمة كبرى" ارتكبت بحق المدنيين في سوريا

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (يمينًا) والأمين العام للجامعة العربية (يسارًا) في 19 مارس 2017 (أ ف ب)

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن "جريمة كبرى" ارتكبت بحق المدنيين في سوريا، وذلك غداة هجوم بغازات سامة أودى بحياة 72 شخصًا من بينهم 20 طفلاً في بلدة خان شيخون في شمال غرب سوريا.

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9- سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: بشار الأسد "بلا ضمير"

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي بمجلس الأمن الأربعاء (أ ف ب)

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، في ختام اجتماع مجلس الأمن الدولي - حول هجوم كيميائي في سوريا انتهى بدون تصويت - إن الرئيس السوري بشار الأسد "رجل بلا ضمير" وإن سوريا وروسيا وإيران "ليست لديهم رغبة في السلام" .

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10- ترامب: سندمر تنظيم "داعش"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء مؤتمر صحفي مع ملك الأردن عبد الله الثاني الأربعاء (أ ف ب)

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتدمير تنظيم "داعش"، وذلك خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي تشارك بلاده في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد التنظيم في العراق وسوريا".

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