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جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت»

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جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت»

التحرير

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أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي «البريمير ليج» بالنسبة لفريقه قد انتهت.

وفاز تشيلسي على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة الأسبوع 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة: «بالتأكيد أنا سعيد أكثر من مباراة آرسنال. سعيد جدًا بالطريقة التي لعبنا بها. أنا شخصٌ محظوظ لوجودي هنا معهم».

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وأكد جوارديولا: «اليوم المنافسة على لقب البريمر ليج قد انتهت. الآن لدينا معركة للتأهل لدوري أبطال أوروبا».

وعندما تم سؤاله في المؤتمر، هل تعتقد أن تشلسي سيحقق لقب الدوري؟.. أجاب: "توتنهام هناك أيضًا"، ثم غادر بعدها المؤتمر مباشرة.

يذكر أن تشيلسي عزز صدارته في جدول ترتيب البريميرليج، ليصل للنقطة 72 ، فيما تجمد رصيد السيتي عند النقطة 58 في المركز الرابع.

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