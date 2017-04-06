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ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا»

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ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا» ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا»

التحرير

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فاز فريق ريال مدريد، على نظيره ليجانيس، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب دي بورتاكي، لحساب الأسبوع الـ30 من الليجا الإسبانية.

سجل اهداف مدريد، الفارو موراتا (ثلاثة أهدف)، وجيمس رودريجيز هدف، في الدقائق الـ48،23،18،15. 

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بينما أحرز هدفي ليجانيس، كل من جابريل أبيلت، لوسيانو دا روتشا، في الدقائق الـ35،32.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة الـ71، متصدر جدول المسابقة، بينما توقف رصيد ليجانيس عند النقطة الـ27، محتلًا المركز السابع عشر في جدول الليجا.

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التحرير

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