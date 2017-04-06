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ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج»

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ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج» ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج»

التحرير

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تعادل فريقى ليفربول وبورنموث (2-2) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الــ31 من مسابقة البريمير ليج.

سجل بينيك أفوبي الهدف الأول لفريق بورنموث في الدقيقة الـ7، وتعادل فيليب كوتينيو لليفربول في الدقيقة 40.

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وسجل ديفوك أوريجي الهدف الثاني في الدقيقة 59 لليفربول، واستطاع جوشوا كينج من ادراك هدف التعادل لفريق بورنموث في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة يتقاسم الفريقين نقاط المباراة ليصبح رصيد فريق ليفربول عند 60 نقطة في المركز الثالث، بينما يصبح رصيد فريق بورنموث عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

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التحرير

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