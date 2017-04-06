حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل

ما بين احتدام السباق الانتخابي الرئاسي في فرنسا والتهديدات التي تجري في الشرق الأسيوي بسبب صواريخ كوريا الشمالية، وتداعيات انفجار سان بطرسبرج في روسيا أحداث عديدة شهدتها عدد كبير من العواصم حول العالم، الأربعاء، وإليك أيرزها.

1- صواريخ كوريا الشمالية تضرب بقمة ''أمريكا- الصين'' عرض الحائط

كيم يونج يشاهد عرض عسكرى فى بيونج يانج -أرشيفية (أ ف ب)

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليتسيا من ميناء سينبو الشرقي باتجاه بحر اليابان، والذي قطع مسافة تصل إلى نحو 60 كيلومترا، بحسب ما نقلت "بي بي سي" عن مسؤولين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

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2- مناظرة تلفزيونية محتدمة بين مُرشّحي الرئاسىة الفرنسية

المرشح اليسارى فى انتخابات الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء فى باريس(أ ف ب)

تواجه المرشحون الـ11 للرئاسة الفرنسية، في مناظرة تلفزيونية سجلت حضورًا قويًا للمرشحين غير البارزين، سعيا لإقناع الأعداد الطائلة من الناخبين الذين ما زالوا مترددين قبل 19 يومًا من الانتخابات، وإبعاد خطر مقاطعة قياسية تحذر منها التوقعات.

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3- اعتقالات فى سان بطرسبرج الروسية

الشرطة الروسية تفحص المسافرين في مترو أنفاق بموسكو اليوم الأربعاء(أ ف ب)

اُعتقل ستة أشخاص في سان بطرسبيرج للاشتباه في أنهم يجندون أشخاصا للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتيسير القيام بأنشطة إرهابية، حسبما قال محققون.

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4- محكمة تركية تقضى بحبس 30 محاميا

رئيس الوزراء التركي يلدريم فى أنقرة اليوم الأربعاء(أ ف ب)

قررت محكمة تركية، حبس 30 محاميا بسبب استخدامهم تطبيق التواصل الاجتماعي "بايلوك"، والذي تعتقد السلطات أنه كان وسيلة التواصل بين المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي.

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5- هجوم انتحارى فى لاهور

المحققون الباكستانيون في موقع التفجير الانتحارى بلاهور اليوم الأربعاء(أ ف ب)

أعلنت حركة "طالبان" في باكستان، مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري، الذي وقع قبل ساعات شرق البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة نحو عشرين شخصا بينهم أربعة من قوات الجيش.

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