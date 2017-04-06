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فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا

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فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا

مصراوي Masrawy

هجوم خان شيخون في سوريا

إعداد - إيمان محمود:

توالت ردود الفعل الدولية على هجوم يعتقد أنه كيميائي على بلدة خان شيخون في ريف إدلب بسوريا وخلف نحو 72 قتيلا بينهم 20 طفلا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

انتهت بلا نتيجة جلسة مجلس الأمن بشأن الهجوم المشتبه بأنه سام في سوريا. ولم يصوت المجلس على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والذي تمت صياغته في صفحتين و أدان الهجوم المحتمل بشدة وطالب بسرعة الكشف عن ملابساته. غير أن مشروع القانون لم يتضمن عقوبات، ولكنه هدد بها دون تحديدها.

وتبادل مندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الاتهامات خلال الجلسة التي استمرت ساعتين بعدم إيجاد الرد المناسب على الوضع في سوريا التي تعاني من حرب أهلية منذ سنوات.

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