العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

أحداث عربية متلاحقة مرت على المنطقة العربية، الأربعاء، كان أبرزها تداعيات الهجوم الذي يعتقد أنه كيماوي في منطقة خان شيخون بريف إدلب في سوريا، وزيارة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إلى العاصمة السعودية الرياض، إضافة إلى استمرار غارات النظام السوري على مناطق المعارضة.

1-انتهاء جلسة مجلس الأمن بشأن هجوم خان شيخون في سوريا بلا نتيجة

جلسة مجلس الأمن الدولى فى نيويورك اليوم الأربعاء(أ ف ب)

انتهت جلسة مجلس الأمن بشأن الهجوم المشتبه بأنه سام في سوريا. ولم يصوت المجلس على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والذي تمت صياغته في صفحتين و أدان الهجوم المحتمل بشدة وطالب بسرعة الكشف عن ملابساته. غير أن مشروع القانون لم يتضمن عقوبات، ولكنه هدد بها دون تحديدها.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

2- قتلى من المدنيين والشرطة في تكريت بالعراق

مواطن عراقى يسير وسط الدمار فى الموصل اليوم الأربعاء(أ ف ب)

نقلت وكالة رويترز الإخبارية عن مصادر أمنية وطبية عراقية، إن 26 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في هجمات نفذها تنظيم "داعش" في مدينة تكريت، شمال بغداد.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

3- تيريزا ماي فى زيارة رسمية إلى الرياض

رئيسة الورزراء البريطانية فى واشنطن يوم 27 يناير 2017(أ ف ب)

أعلنت الحكومة البريطانيةأن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تبحث في زيارتها إلى الرياض مساعدة المملكة السعودية في تنويع اقتصادها المرتهن للنفط وإدخال إصلاحات على قطاع الدفاع.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

4- تفجير استهدف تجمع عمالى غربي بغداد

تصاعد دخان بعد انفجار سيارة مفخخة فى الموصل يوم 5 مارس 2017(أ ف ب)

أفاد مصدر أمني عراقي بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة آخرون بتفجير استهدف تجمعا لعمال غربي بغداد.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

5-قصف متفرق للنظام السورى

الدفاع المدني السوري يحاول انقاذ المدنيين فى الغوطة اليوم الأربعاء(أ ف ب)

قصفت قوات النظام، مناطق في بلدة حلفايا بريف حماة الشمالي، عقبها غارات نفذتها على مناطق في البلدة، في حين قصفت الفصائل الإسلامية صباح اليوم بالقذائف الصاروخية، مناطق في بلدة محردة بريف حماة الشمالي الغربي التي يقطنها مواطنون من أتباع الديانة المسيحية، ولم ترد أنباء عن إصابات.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا