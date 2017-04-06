أحمد شفيق: لم أقرر بعد خوض انتخابات الرئاسة لعام 2018

كتبت – سحر عزام :

نفى الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، الأربعاء، ما أثير حول خوضه انتخابات الرئاسة العام القادم، مشيرًا إلى أنه لم يتخذ قرارًا في هذا الشأن حتى الآن.

وأضاف شفيق، في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" مساء اليوم الأربعاء، أن الشائعة التي انتشرت عبر صحيفة الوطن من خلال اختراق هاكر لخدمة الصحيفة الإخبارية بوجود حركة في القوات المسلحة مكونة من ضباط موالين له لا أساس لها من الصحة.

وتساءل المرشح الرئاسي السابق، عن الجهة المسئولة عن اختراق الخدمة الإخبارية لصحيفة الوطن والأسباب التي دفعتهم لذلك، مشيرًا لعدم علمه بأسباب الزج بأسمه في هذه الشائعة.