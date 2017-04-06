نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

كتبت- عايدة رضوان:

أكد وليد الشيخ - نقيب بقالي التموين، أن أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية مازالت مستمرة، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية لا تقتصر على منافذ بقالي التموين وإنما تشمل فروع "جمعيتي"، والمجمعات الاستهلاكية.

وأوضح "الشيخ"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تعطل الماكينات ليس بأمر جديد، مشيرا إلى أن المنافذ تعاني من تلك المشكلة بداية كل شهر، ولكنها المرة الأولي التي تستمر فيها الأعطال حتى اليوم الخامس على التوالي.

وأضاف نقيب بقالي التموين، أنه من المقرر أن يجتمع بقالي التموين وأصحاب المنافذ مع الشركات الثلاث المسؤولة عن البطاقات الذكية، لبحث الأزمة الحالية، خلال الأيام القليلة المقبلة.​

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