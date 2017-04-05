بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

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رد الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء والمرشح الرئاسي السابق، اليوم الأربعاء، على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا على الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا إنه «يتعرض لحجم شائعات مكثف هذه الأيام بطريقة تُثير الضحك»، وأشار إلى أنه يحزن بشدة من تناول الإعلام لبعض الأخبار التي تخصه.

أضاف شفيق، خلال برنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، «قيل أن في قيادات بالقوات المسلحة موالية للفريق شفيق تتحرك في انقلاب عسكري ضد السيسي، إحنا مش بنحرك قطع شطرنج، دي قوات مسلحة، الموضوع مش بسيط، وإن كان هناك نية أو كلام في الموضوع في دقيقة واحدة، يتم القضاء عليها في الدقيقة التي تليها، هذه الإشاعة بعد دقيقة واحدة يتم معرفة إنها كلام فارغ بعد الاتصال بين كافة الوحدات».

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تابع: «ماذا حدث ليتم اختراق جريدة ونشر هذا الخبر؟ وحدث بمعرفة من؟ دي ثغرة يجب أن نتداركها، نفذوها لمجرد البلبلة، لأنها جثّ نبض لجهة من الجهات، الاختراق اللي تم غير مرتبط بحقيقة الأمر، وما علينا أن نصل لأصحاب هذا التصرف الجامح، لمعرفة النية وراء ذلك، ويا ريت يرجعوا لمسئول وقت ما يحصل إشاعة زي دي قبل ما ينشروا، لكن ده تصرف صبياني، ولا أعلم لماذا يتم الزّج باسمي تحديدًا، لمن مصلحة من يتم ذلك؟».