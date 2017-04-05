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فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري»

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فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري»

التحرير

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نفى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الأنباء التي ترددت عن نية ناديه الانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز، عقب هزيمة الفريق الأبيض أمام الشرقية، مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلته الهاتفية، مساء اليوم الأربعاء، ببرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك نادٍ كبير، ولا يمكن أن ينسحب لخسارة مباراة، مشيرًا إلى أن الصحفي الذي نشر الخبر بوكالة أنباء الشرق الأوسط تم فصله.

وتابع رئيس القلعة البيضاء، أن الهزيمة لن تؤثر على مستقبل محمد صلاح المدرب العام، في الجهاز المعاون للبرتغالي إيناسيو، مؤكدًا أن ذلك غير منطقي فهو انضم للجهاز منذ يومين فقط.

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وسقط الزمالك، أمام نظيره الشرقية، بهدف دون رد، سجله محمد ميدو، في الدقيقة 50، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.

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التحرير

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