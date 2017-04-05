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بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

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بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

مصراوي Masrawy

البطاقات التموينية

كتبت- عايدة رضوان:

قال وليد الشيخ - نقيب بقالي ، إن عملية تحديث بيانات البطاقات التموينيو بدأت بالفعل في عدة محافظات منها البحيرة والشرقية والمنوفية، مضيفا أنها ستبدأ بمحافظة القاهرة في العاشر من أبريل الجاري.

وكان الدكتور علي المصيلحي -وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن نهاية مارس الماضي، الحاجة لتحديث بيانات 19 مواطن من المقيدين على البطاقات التموينية، لافتا إلى أن مهلة تحديث البيانات تنتهي نهاية مايو المقبل.

وأوضح وزير التموين، أن المواطن سيتمكن من معرفة ما إذا كانت بطاقته بحاجة إلى تحديث بيانات، من خلال إيصال صرف المقررات التموينية، والذي سيكتب عليه "حدث بياناتك".

ومن المقرر أن يتوجه المواطنون إلى أحد مكاتب التموين أو مكاتب الهيئة للبريد المصري لسحب استمارة مجانا وملأ كافة البيانات وإسناد المرفقات المطلوبة وتسليمها.

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