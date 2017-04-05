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الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي بمدينة تكريت شمال بغداد

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الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي بمدينة تكريت شمال بغداد الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي بمدينة تكريت شمال بغداد

مصراوي Masrawy

شيخ الازهر احمد الطيب

كتب- محمود أبو طالب:

أدان الأزهر الشريف بشدة، الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة تكريت كبرى مدن محافظة صلاح الدين شمال بغداد، مما أسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة العشرات.

وأكد الأزهر الشريف، في بيان اليوم الأربعاء، أن شريعة الإسلام تحرم بشكل قاطع الأعمال الإرهابية بكافة صورها وأشكالها، مشددًا على أنَّ استهداف الأبرياء عمل ترفضه كافة الأديان والشرائع السماوية، داعيًا إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب وتخليص العالم من آفاته وشروره.

وتقدَّم الأزهر الشريف بخالص التعازي لأهالي وأسر الضحايا ولدولة العراق حكومة وشعبا في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الغادر، داعيًا الله –سبحانه- أنْ يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأنْ يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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