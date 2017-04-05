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عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

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عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

مصراوي Masrawy

الإعلامي عمرو أديب

كتبت – سحر عزام :

عرض الإعلامي عمرو أديب، وظيفة ملائمة للكثير من المصريين أعلن عنها معهد فرنسا لطلب الفضاء وعلم وظائف الأعضاء، وذلك بالعمل التطوعي بالبقاء في الفراش لمدة 60 يوم مقابل الحصول على 17 ألف دولار بما يعادل 400 ألف جنيه.

وقال أديب خلال تقديمه لبرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On e" مساء اليوم الأربعاء، إن الهدف من الوظيفة هو رصد آثار انعدام الوزن على جسم الإنسان وذلك من خلال البقاء في سرير المستشفى لمحاكاة الظروف على متن محطة فضاء دولية.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب ساخرا : "شغلانة مصريين كتير بيحبوها ويبرعوا فيها، هما بيدورا على 24، أنا رأيي نتوجه للسفارة الفرنسية، احنا نعرف نقعد في السراير جدا، لسه حنروح الساعة 8 ونرجع الساعة 9، حيث سيطلب من المشاركين النوم على ظهرهم".

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