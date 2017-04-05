أستاذة جامعة السويس: "لم اتحدث عن الجنس في المحاضرات.. ومتعودة على الرقص"

كتبت- سحر عزام:

دافعت الدكتورة منى البرنس، أستاذة الأدب الإنجليزي بكلية الآداب بجامعة السويس، عن رقصها في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، مؤكدة أن الرقص جزء من ثقافتها المصرية.

وقالت البرنس، في حوار مع برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار" مساء الأربعاء، إنها لم تفرض على أحد مشاهدة مقطع الفيديو أو الدخول على صفحتها الشخصية على الفيس بوك، مشيرة إلى اعتيادها الرقص مع جيرانها الفلاحين في إحدى قرى الفيوم في أفراحهم.

ونفت أستاذة الأدب الإنجليزي بكلية الآداب بجامعة السويس، الاتهام الموجه لها بازدراء الأديان أو الحديث في الجنس خلال محاضراتها بالجامعة، لافتة لاعتمادها مبدأ المناقشة مع الطلاب لمناقشة أحداث جارية في المجتمع كالتحرش الجنسي أو الفتنة الطائفية أو التمييز العنصري.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الأربعاء، أنها تتابع التحقيقات التي تجرى مع الدكتورة منى البرنس، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة السويس على خلفية أزمة نشر "البرنس" وصلة رقص لها على سطح منزلها.​