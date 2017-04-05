السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو

تقرير– عبدالله قدري ورنا الجميعي:

قال السفير الهندي بالقاهرة سانجاي باتاتشاريا، إن مترو الأنفاق في مصر يشهد توسعات كبيرة في هذه الفترة، مشيرًا إلى تطلع الهند لوجود تعاون بين مصر والهند في مترو الأنفاق.

وأضاف باباتشاريان في تصريحات لمصراوي، خلال تدشينه لحملة دعائية بعنوان "الهند بعد 70 عامًا من الاستقلال"، في محطتي مترو السادات وأحمد عرابي، اليوم الأربعاء، أن المنتخب الهندي لكرة القدم تحت 16 عامًا، سيحضر إلى مصر لخوض مبارتين متتاليتين في 21/ 22 / أبريل الجاري، مع المنتخب المصري.

وأشار السفير الهندي إلى أنه يدعم كل الأندية المصرية، وأن اللاعبين الهنود يتطلعون إلى الذهاب إلى مصر لأخذ الخبرة الكافية في الرياضة، لما تتمتع به مصر من مكانة إفريقية في كرة القدم.

كانت السفارة الهندية بالقاهرة اليوم الأربعاء، نظمت حملة دعائية بعنوان "الهند بعد 70 عامًا من الاستقلال"، في محطتي مترو السادات وأحمد عرابي، تحت شعاري "هند العجائب" و"اصنع في الهند".

حضر الاحتفال السفير الهندي بالقاهرة سانجاي باتاتشاريا، والمهندس علي فضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وأحمد عبدالهادي المتحدث باسم شركة المترو، ولفيف من قيادات وزارة النقل والشرطة.