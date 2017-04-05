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تشيلسي يجلد السيتي بهدفين في قمة «البريمير ليج»

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تشيلسي يجلد السيتي بهدفين في قمة «البريمير ليج» تشيلسي يجلد السيتي بهدفين في قمة «البريمير ليج»

التحرير

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فاز فريق تشيلسي، على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة الأسبوع 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليج".

سجل إدين هازارد، الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 10، ثم عادل سيرجيو أجويرو النتيجة في الدقيقة 26، قبل أن يعود هازارد ليتقدم مرة أخرى للبلوز في الدقيقة 35. 

بهذه النتيجة يعزز تشيلسي صدارته في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 72 نقطة، فيما يتجمد رصيد السيتي عند النقطة 58 في المركز الرابع.

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وفي مباراة أخرى استطاع فريق ساوثهامبتون، تحقيق فوز كبير على نظيره كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل كريستال بالاس أولا عن طريق كريستيان بينتيكي في الدقيقة 31، ثم عادل ريدموند النتيجة بهدف في الدقيقة 45.

وتقدم كل من يوشيدا و وارد براوز في الدقائق 84، 85 على التوالي، ليقودوا ساوثهامبتون لزيادة رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الـ16 برصيد 31 نقطة.

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التحرير

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