هال سيتي يتخطى ميدلزبره برباعية

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فاز هال سيتي، على نظيره ميدلزبره، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، لحساب الأسبوع 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح فريق ميدلزبره التسجيل، في الدقيقة 5 عن طريق الفارو نيجريدو، وتعادل هال سيتي في الدقيقة 14 عن طريق اللاعب لازار ماركوفيتش.

وأضاف بايي عمر نياسي الهدف الثاني لهال سيتي في الدقيقة 28، وسجل أبيل هيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 33.

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وفي الدقيقة 46 سجل مارتن دي رون الهدف الثاني لميدلزبره، واختتم هال سيتي أهداف اللقاء في الدقيقة 70 عن طريق لاعبه هاري ماجويز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق هال سيتي لـ30 نقطة في المركز الـ17، بينما تجمد رصيد فريق ميدلزبره عند 23 نقطة في المركز الـ19.