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«البريمير ليج»| آرسنال يدك وست هام بثلاثية.. وتوتنهام يواصل مطاردة تشيلسي

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«البريمير ليج»| آرسنال يدك وست هام بثلاثية.. وتوتنهام يواصل مطاردة تشيلسي «البريمير ليج»| آرسنال يدك وست هام بثلاثية.. وتوتنهام يواصل مطاردة تشيلسي

التحرير

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فاز آرسنال، على نظيره وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينمها اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، لحساب الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي.

سجل ثلاثية الجانرز مسعود أوزيل، وثيو والكوت، وأوليفيه جيرو، في الدقائق الـ83،68،58. 

ونجح آرسنال في رفع رصيده إلى النقطة الـ54، ليصعد للمركز الخامس مؤقتًا على حساب مانشستر يونايتد، بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة الـ33 محتلًا المركز الخامس عشر في جدول المسابقة. 

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وفي نفس الجولة، خسر سوانزي سيتي، من نظيره توتنهام، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أُقيمت على ملعب ليبرتي.

تقدم سوانزي في الدقيقة الـ11 من عمر الشوط الأول، عن طريق اللاعب واين روتليدج، ثم عاد توتنهام في آخر 10 دقائق من المباراة، ونجح في تسجيل 3 أهداف، عن طريق كل من ديلي ألي، سون هيونج، كريستيان ايركسن، في الدقائق الـ94،91،88.

ورفع توتنهام رصيده إلى النقطة الـ65 في المركز الثاني، بينما فشل سوانزي في رفع رصيده، ليتوقف عند النقطة الـ28 في المركز السابع عشر بجدول الدوري.

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