فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟»

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شيماء سيف واحدة من أبرز الفنانات الكوميديانات بالساحة الفنية، بدأت في تقديم البرامج مع الفنانات "انتصار، هيدي كرم، وبدرية طلبة" برنامج "نفسنة"، لتنسحب منه بسبب انشغالها بتصوير أعمالها الفنية، لتنتقل إلى تقديم برنامج "تلاتة في واحد" عبر فضائية "أون تي في" مع الفنانتين: "شيماء سيف، وليلى عز العرب"، ومع هذه التنقلات الفنية والإعلامية لشيماء يخنها أحياناً، التعبير أمام بعض ضيوفها بالبرنامج أو زميلاتها.

ويرصد موقع "التحرير - لايف" أبرز مواقف شيماء المحرجة مع الفنانين بعد تركها "نفسنة".

هيدي كرم

كانت الفنانة هيدي كرم، نشرت صورة لها من كواليس برنامج "نفسنة"، وعلّقت على الصورة قائلة: "النفسنة مش لأي حد... والأصلي هايفضل طول عمره أصلي والباقي تقليد"، وجاء ذلك بعد تقديم شيماء أولى حلقاتها بـ"تلاتة في واحد"، لترد الأخيرة من خلال نشرها صورة من كواليس الحلقة وكتبت تعليقاً: "شكرًا لكل واحد فيكم على ٢ مليون مشاهدة في أقل ٢٤ ساعة ومتدايقوش نفسكوا من أى نفسيات، على الأقل بنعمل نسب مشاهدة عشان بنبسط الناس مش بالأباحة والخناقات".

ليلى عز العرب

دار الحديث بين شيماء ونشوى مصطفى وليلى عز العرب حول عمليات التجميل وشدّدت ليلى على أنها ضد هذه العمليات، وقاطعتها شيماء قائلة: "طب لما إنتي شايفة كدة، ليه ضاربة 7 آلاف عملية تجميل و15 بوتوكس.. لماذا تقولون ما لا تفعلون؟".

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محمد فؤاد

غازلت شيماء الفنان محمد فؤاد كونه حلّ ضيفاً على برنامجها، وقامت بعمل "زغروطة" ترحيباً به، وبخاصة بعد أن قال لها: "أنا أكتر واحد فضل تخين في الحياة"، لترد عليه قائلة: "دانت تتاكل أكل"، وضحك من خجله.

مي عز الدين

أطلت الفنانة مي عز الدين مع شيماء بإطلالة عادية وطبيعية، وأظهرت حذائها للجمهور وفوجئوا بأنها ترتدي جزمة "فردة" لونها أحمر وأخرى لونها أسود، وعلقت شيماء قائلة: "دانا لابسالك الفستان اللي شايلاه لخطوبتي.. عشان تيجي كده بس قمر برضه"، وضحكت مي من خجلها قائلة: "ربنا يخليكي يا شيماء".