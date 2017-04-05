شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور

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جدل واسع أثارته نجلة الفنان يوسف منصور، مونيكا، بعدما تداولت صور جلسة تصوير خضعت لها، وهي مرتدية عددا من الملابس الرياضية، وشارك المصور خالد فضة الصور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

الصور حازت على إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاجئوا بنجلة يوسف منصور بعدما أصبحت شابة، ونرصد أبرز المعلومات عنها خلال التقرير التالى.

لا يعرف كثيرون أنها ظهرت وشقيقتها "ماجو"، في فيلم "ميكانيكا"، الذي قام والدها ببطولته عام 1993.

كان والدهما يدربها وشقيقتها على فنون القتال وهم صغار، ولكن والدتها اعترضت على ذلك بسبب خطورة ذلك على أنوثتهما، حتي أقتنع "منصور" وتوقف عن تدريبهما.

على عكس والدها الذي يعيش بين مصر وألمانيا، تقيم "مونيكا" في مصر، وتعمل حاليا في مجال تصميم الأزياء الرياضية.

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أوضحت خلال حلولها ضيفة على برنامج "ست الحسن" الذي تقدمه الإعلامية "شيريهان أبو الحسن" وريم أحمد عبر شاشة "ON E"، سبب اختيارها هذا المجال، وذلك بسبب حبها للرياضة خاصة أنها نشأت في بيت رياضي بين والدها يوسف منصور، لاعب الكونج فو الشهير ووالدتها التي تمارس الرياضة يوميا.

وأشارت أيضًا، إلى إنها لاحظت أن الأزياء الرياضية في مصر ليست منتشرة، فقررت احتراف هذا المجال للسيدات فقط حتى الآن.

مونيكا متزوجة ولديها طفل، فتداول عدد من المواقع صورة لها برفقة طفل صغير، قيل إنه ابنها.

الشركة المنتجة لفيلم "الحارس المختار"، الذي سوف يقوم والدها يوسف منصور ببطولته، اختارتها لتكون مصممة الأزياء الخاصة بوالدها في الفيلم.