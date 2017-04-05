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استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل

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استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل

التحرير

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كشف استطلاع رأي صادر عن مؤسسة جسر لأبحاث المسوح، فيما يخص العلاقات الزوجية، ضم عددًا من المشاركين حول حق الزوج، في أن يمنع زوجته  من العمل أم لا، إذ أظهر الاستطلاع أن 37 % فقط من المشاركين يوافقون على منع الزوج لزوجته من العمل إذا كان لديه رغبة في ذلك، بينما لم يوافق على ذلك نسبة 48 % من المشاركين، منهم 60 % أكدوا رفضهم القاطع.

كما كشف الاستطلاع عن أن نسبة 10 % من المشاركين "موافقون" على أن يمكن للرجل أن يمنع زوجته من العمل، إذا كان الأمر يتسبب في مشاكل لهما، أو أن المنزل في حاجة ضرورية لوجود الزوجة، أو إذا كانت الوظيفة غير لائقة.

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كما ذكر جانب من الاستطلاع، أنه ليس هناك فرق يذكر في نسبة الموافقة أو الرفض بين المشاركين، وفقاً للنوع أو المستوى التعليمي، أو الفئة العمرية أو المنطق الجغرافية.

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التحرير

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