نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة

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زار عبد الرحمن المطيري نائب وزير الشباب الكويتي ورئيس الهيئة العامة للشباب بدولة الكويت والوفد المرافق له، مساء اليوم الاربعاء، مركز شباب الجزيرة، في إطار زيارته للقاهرة للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المقرر لها الأسبوع المقبل.