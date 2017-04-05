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نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة

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نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة

التحرير

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زار عبد الرحمن المطيري نائب وزير الشباب الكويتي ورئيس الهيئة العامة للشباب بدولة الكويت والوفد المرافق له، مساء اليوم الاربعاء، مركز شباب الجزيرة، في إطار زيارته للقاهرة للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المقرر لها الأسبوع المقبل.

وتفقد نائب وزير الشباب الكويتي منشآت مركز شباب الجزيرة من ملاعب كرة القدم وملاعب التنس الارضي والملاعب المتعددة الأغراض،  وصالات الأنشطة الرياضية والمسرح الروماني وحمام السباحة والأماكن المخصصة للعائلات والأطفال.

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وأبدي نائب وزير الشباب الكويتي إعجابه بالطفرة الإنشائية بالمركز، التي تتيح لأعضائه ورواده ممارسة مختلف الأنشطة.

وأعرب عن أمله في إنشاء كيان شبابي رياضي علي غراره بدولة الكويت، مشيدا بالفكر الاستثماري في الرياضة المصرية، الذي تنتهجه وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

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التحرير

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