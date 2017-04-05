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المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

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المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

التحرير

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قال الإعلامي عبد اللطيف المناوي، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ، تُعيد صياغة علاقتها بكافة دول العالم، لافتًا إلى أن  مؤهلة تاريخيًا للعب الدور الرئيسي في القضية الفلسطينية.

أكد المناوي، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أن «مصر لم تتلوث يدها بالدماء السورية»، مشددًا على أن مصر ليست طرفًا في أي عملية عسكرية بسوريا، رغم أن العديد من الدول لها دخل بما يحدث، ما يمكنها من لعب دور حيوي مع كافة الأطراف.

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أوضح أنه يجب على الدولة أن تسعي لمصالحة المواطن والتخفيف عنه، مشيرًا إلى أنه يجب أيضًا حل مشكلة الدولة العميقة لتكن معينة وليست معوقة، ونوه بأن «مصر مازالت تعاني من هزّة 25 يناير».

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التحرير

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