أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك

Google+ Print
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك 6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

سقط الزمالك، أمام نظيره الشرقية، بهدف دون رد، اليوم الأربعاء، على استاد السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز. 

«التحرير» تستعرض في التقرير التالي أبرز مشاهد من اللقاء.

- الانتصار الثاني

الزمالك والشرقية

استطاع فريق الشرقية أن يدون في تاريخه الفوز الثاني له على فريق الزمالك، حيث التقي الفريقان من قبل في 8 مباريات، فاز الزمالك في 7، بينما فاز الشرقية في مباراة وحيدة عام 1999 بهدف نظيف.

- الخسارة الرابعة

الزمالك والشرقية 1

تعد خسارة اليوم أمام الشرقية، هي الرابعة للزمالك منذ بداية العام الجاري، وهو الفريق الوحيد الذي حصل على أكبر عدد من الهزائم في 2017، حيث تلقي 4 هزائم أمام الإنتاج الحربي، ومصر المقاصة، وسموحة، والشرقية. 

- هزائم متتالية

الزمالك والشرقية 2

شاهد أيضا

تذوق الزمالك مرارة الخسارة الثالثة على التوالي هذا الموسم، من المقاصة وسموحة والشرقية.

- الأهداف

أسامة إبراهيم - الزمالك والشرقية

لم يحافظ الزمالك على نظافة شباكه في آخر 5 مباريات، حيث استقبلت مرماه 7 أهداف. 

- مبارتين متتالتين للشرقية دون هزيمة

أيمن حفني - الزمالك والشرقية

لأول مرة منذ عام 2000 يستطيع فريق الشرقية، الخروج من مبارتين متتالتين في الدوري دون هزيمة. 

- الفوز الرابع

الزمالك والشرقية 3

يعد فوز الشرقية على الزمالك، هو الفوز الرابع للفريق هذا الموسم، حيث خاض الفريق 22 مباراة، خسر فيهم 16 مباراة، وتعادل في مبارتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية