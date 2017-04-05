6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك

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سقط الزمالك، أمام نظيره الشرقية، بهدف دون رد، اليوم الأربعاء، على استاد السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.

«التحرير» تستعرض في التقرير التالي أبرز مشاهد من اللقاء.

- الانتصار الثاني

استطاع فريق الشرقية أن يدون في تاريخه الفوز الثاني له على فريق الزمالك، حيث التقي الفريقان من قبل في 8 مباريات، فاز الزمالك في 7، بينما فاز الشرقية في مباراة وحيدة عام 1999 بهدف نظيف.

- الخسارة الرابعة

تعد خسارة اليوم أمام الشرقية، هي الرابعة للزمالك منذ بداية العام الجاري، وهو الفريق الوحيد الذي حصل على أكبر عدد من الهزائم في 2017، حيث تلقي 4 هزائم أمام الإنتاج الحربي، ومصر المقاصة، وسموحة، والشرقية.

- هزائم متتالية

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تذوق الزمالك مرارة الخسارة الثالثة على التوالي هذا الموسم، من المقاصة وسموحة والشرقية.

- الأهداف

لم يحافظ الزمالك على نظافة شباكه في آخر 5 مباريات، حيث استقبلت مرماه 7 أهداف.

- مبارتين متتالتين للشرقية دون هزيمة

لأول مرة منذ عام 2000 يستطيع فريق الشرقية، الخروج من مبارتين متتالتين في الدوري دون هزيمة.

- الفوز الرابع

يعد فوز الشرقية على الزمالك، هو الفوز الرابع للفريق هذا الموسم، حيث خاض الفريق 22 مباراة، خسر فيهم 16 مباراة، وتعادل في مبارتين.