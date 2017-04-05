بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية

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قال عماد النحاس، المدير الفني للشرقية، إن عدم توفيق الزمالك كان سبب مهم في فوز فريقه بالمباراة، مشيرًا إلى أن اللاعبين كانوا منظمين خلال الـ90 دقيقة، رغم وجود بعض الأخطاء.

وأضاف «النحاس» خلال تصريحاته عقب المباراة، لقناة «oN sport»، أن مشوار البقاء في الدوري الممتاز مازال طويلًا وصعبًا، مشيدًا بالروح الكبيرة للاعبي فريقه، ورغبتهم في إسعاد جماهير الشرقية.

وسقط الزمالك، أمام نظيره الشرقية، بهدف دون رد، سجله محمد ميدو، في الدقيقة 50 اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق الشرقية للنقطة 14 في المركز السابع عشر، بينما يتجمد رصيد فريق الزمالك 40 نقطة في المركز الرابع.