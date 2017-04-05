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لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد

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لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد

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الدكتور قدري السعيد

كتبت– سحر عزام:

قال الدكتور قدري السعيد، المدير التنفيذي للجنة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، الأربعاء، إن هناك خطة للمسح الشامل عن فيروس "سي" في جميع مدن وقرى محافظات الصعيد لاكتشاف مرضى فيروس سي وربطهم بمراكز العلاج.

وأضاف السعيد في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "Ten" مساء الأربعاء، أن الخطة تجري على قدم وساق في محافظات الصعيد التسع لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس سي وصرف الأدوية اللازمة لهم للقضاء على المرض في بحلول عام 2022.

وأشار المدير التنفيذي للجنة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، إلى خطة قادمة مماثلة للكشف عن مرضى فيروس سي في محافظات الوجه البحري، لافتًا لاتجاه لجنة الفيروسات الكبدية لأماكن التجمعات كالجامعات المختلفة للتوعية بين الطلاب بفيروسي سي وخطورته وضرورة الفحص لاكتشاف المرض.

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