إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة

الغربية - مروة شاهين

اندلع حريق هائل في منزل بقرية نمرة البصل في المحلة، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، مساء اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بسحجات وجروج سطحية وحروق.

نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى طوارئ مستشفى المحلة العام؛ لإسعافهم وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد نيران الحريق وتأمين حياة المواطنين.

كانت غرفة العمليات والطوراىء بديوان محافظة الغربية، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات والطوارىء بمجلس ومركز ومدينة المحلة بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل سكني مكون من 3 طوابق ملك "م.و"، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد نيران الحريق قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

وأفادت غرفة عمليات وطوراىء حي ثان المحلة بتلقيها البلاغ الصادر في شأن الحادث من أحد أهالي القرية وإخطارها الجهات المعنية، فحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للنحقيق، والتي أمرت بندب خبراء من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتقدير قيمة التلفيات المادية.