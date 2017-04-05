السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته بواشنطن، دان كوتس مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في جميع المجالات، بما في ذلك على الصعيد الاستخباراتي، مشيرًا إلى حرص مصر على تطوير علاقاتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة، والعمل على التغلب على ما يواجه البلدين من تحديات، ولاسيما خطر الإرهاب.

كما أعرب السيسي عن تفاؤله بأن تساهم زيارته الأولي لواشنطن واللقاء المثمر والإيجابي الذي عقده مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فى إعادة العلاقات المصرية الأمريكية إلى مسارها الصحيح.

وأشار الرئيس إلى أن تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين وتكثيفه خلال المرحلة المقبلة من شأنه أن يحقق المصالح المشتركة وأن يساهم في دعم جهود استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يتعرض له من توتر واضطراب.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن دان كوتس مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية أكد حرصه على تعزيز التنسيق والتعاون القائم مع مصر وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ضوء دور مصر المهم بالشرق الأوسط باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار.

وأشاد "دان كوتس" في هذا الإطار بجهود مصر الفعالة على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف، وإلى أهمية تعزيز التعاون الاستخباراتي بين الجانبين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من خطر رئيسي على الساحة العالمية.

وأضاف يوسف، أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين البلدين على الصعيد الاستخباراتى، بما يساهم فى الدفع قدماً بالجهود الدولية والاقليمية التي تُبذل للتصدي للإرهاب.