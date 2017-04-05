فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة

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عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مشاهد لتحليق لطائرات «رافال» الفرنسية الثلاث، التي تسلمتها القوات المسلحة اليوم الأربعاء، في سماء القاهرة، بعد رحلة منفردة بقيادة الطيارين المصريين استغرقت أكثر من 3 ساعات ونصف من إقلاعها من إحدى القواعد الفرنسية، وصولًا إلى مصر، بما يعكس قدرة وكفاءة الطيارين المصريين والأطقم الجوية.

واحتفلت القوات المسلحة بانضمام تلك الطائرات، متعددة المهام، إلى تشكيلات القوات الجوية، وهي الدفعة الثالثة من هذا الطراز، وتتميز المقاتلة الرافال بالقدرة على تعقب العديد من الأهداف الجوىة والتعامل مع أكثر من هدف فى توقيت واحد، بتنفيذ مهام السيطرة الجوية وصد الهجمات المعادية والتعامل مع الأهداف ذات المدى البعيد من مختلف أوضاع الاستعداد الجوي في أصعب الظروف لمسارح العمليات المختلفة.