فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

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قال اللواء طيار هشام الحلبي، الخبير العسكري، إن الطائرات الرافال الفرنسية التي تسلمت مصر دفعتها الثالثة، تتصدى للتهديدات خارج الحدود، ولها قدرات هجومية عالية، مضيفًا أن مصر هي الدولة الوحيدة داخل الشرق الأوسط التي تمتلك تلك الطائرات.

أوضح الحلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام»، عبر شاشة «ten»، أن «مدى الطائرات الرافا 3.500 كيلو متر»، مشيرًا إلى أنها تتعامل مع مجموعة أهداف في وقت واحد، وتقوم بتحميل أوزان كبيرة من القنابل، مشدّدًا على أن «الطيار هو كلمة السر في الحرب وليس المقاتلة فقط».

واحتفلت القوات المسلحة بانضمام ثلاث طائرات متعددة المهام من مقاتلات الجيل الرابع طراز «رافال» إلى تشكيلات القوات الجوية، والتي تمثل الدفعة الثالثة من هذا الطراز التي تتسلمها مصر فى إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع دولة فرنسا، والذي يشمل العديد من التعاون في مجالات التسليح والصناعات العسكرية المختلفة.

وتعد طائرات الرافال الجديدة بمثابة إضافة قوية لقدرات قواتنا الجوية بما تملكه من خصائص فنية وأنظمة قتالية ونيرانية عالية تمكنها من تنفيذ المهام بمديات كبيرة على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، والتى تتيح لها التعامل مع جميع التهديدات الجوية والأرضية بكفاءة عالية.

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وتتميز المقاتلة الرافال بالقدرة على تعقب العديد من الأهداف الجوىة والتعامل مع أكثر من هدف فى توقيت واحد، بتنفيذ مهام السيطرة الجوية وصد الهجمات المعادية والتعامل مع الأهداف ذات المدى البعيد من مختلف أوضاع الاستعداد الجوي في أصعب الظروف لمسارح العمليات المختلفة.

وقد حلقت الطائرات الثلاث في سماء القاهرة بعد رحلة منفردة بقيادة الطيارين المصريين استغرقت أكثر من 3 ساعات ونصف بعد إقلاعها من إحدى القواعد الفرنسية، وصولًا إلى مصر بما يعكس قدرة وكفاءة الطيارين المصريين والأطقم الجوية.