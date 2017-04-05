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رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات

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رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات

التحرير

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قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس جامعة عين شمس السابق، إن تحرير سعر صرف الجنيه، إجراء مهم للغاية، وتأخر 25 سنة.

وأضاف، خلال ندوة "الديمقراطية الاقتصادية"، التى ينظمها مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، أنه يتم العمل مع لتقليص بعض السلبيات فيما يخص الجانب الاقتصادي، قائلا "هناك بشائر أننا نسير على الطريق الصحيح".

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وأشار إلى أن الحكومة تحاول زيادة تكلفة برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، وهناك هدف للتحول من تمويلى لاقتصاد تشغيلي خلال سنتين، متابعًا: "المشروعات القومية الحالية تتم بعيدًا عن الجهاز الإداري للدولة، ولو كان المنفذ لحققنا معدلات نمو أقل بكثير مما هو الآن".

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التحرير

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