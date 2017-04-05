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رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح

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رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح

التحرير

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قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الديمقراطية الاقتصادية تعني أخذ رأي الشعب قبل فرض السياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التجربة الحزبية لم تنضج بعد في .

وأضاف عيسى خلال كلمة بندوة "الديمقراطية الاقتصادية" بجامعة عين شمس اليوم الإثنين، أن هناك إجماع على الأهداف الاقتصادية لخفض عجز الموازنة وارتفاع الدخل وانخفاض الأسعار، لكن الخلافات تدور حول الآليات التي يتم بها تنفيذ الخطط.

وتابع: "لا يجب خلط الأمر في إعلان الأسعار، ولكن يجب على الإفصاح عن توجاهاتها المالية والاقتصادية؛ لأخذ رأي الناس بكل الآليات الديمقراطية لأخذ كل وجهات النظر، ويجب عليها أيضا أن تحدد وقت ارتفاع تلك الأسعار".

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وتناول 4 آليات تقوم عليها "الديمقراطية الاقتصادية"، أولها المشاركة، فمن أجل تطبيق خطة معينة لابد من إسهام الرأي العام، والثانية هي الإطلاع على تجارب الدول الأخرى، والثالثة هي التوافق بين الأهداف العامة والخاصة، والرابعة والأخيرة هي تكامل القطاعات الاقتصادية وعلاقات السياسة المالية والسياسة النقدية.

واستطرد: "قابلت بعثة صندوق النقد الدولي بدعوة غير رسمية من وزير المالية، وأكدوا أننا لم نفرض على مصر أي برنامج إصلاح اقتصادي بعينه، وأنهم لم يسعوا لذلك بل حكومتنا هي من وضعت هذا البرنامج ووافق عليه البرلمان ومنحها الثقة، ونفوا أن يكونوا ضغطوا على مصر لفرض أشياء بعينها، وأنا أعلم أن الحكومة لم تبذل الجهد الكافي لشرح البرنامج الخاص بها للمواطن وأخذ رأيه، في وقت أصبح رقم الدين العام مخيفًا، كما أن الحكومة لا تبذل جهدًا أكبر في التفكير من أجل وضع برنامج اقتصادي أفضل".

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التحرير

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