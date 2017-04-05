«المحامين»: هذه حقيقة رفض علاج العضوة المصابة بالسرطان

نفت لجنة العلاج بنقابة المحامين، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بخصوص رفض النقابة لعلاج المحامية شيماء جمعة المصابة بالسرطان، رغم اشتراكها بمشروع العلاج لسنة 2017.

وأوضحت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء، أن النقابة صرفت للمحامية المذكورة 20 ألف جنيه الحد الأقصى للمشتركين بمشروع العلاج، إضافة لـ 10 آلاف أخرى خصصتهم النقابة بداية من العام الجاري للمصابين بالأمراض المزمنة.

شاهد أيضا

وأضافت اللجنة: «من المؤكد أن هناك مئات الحالات المماثلة المصابة بالسرطان أو أمراض أخرى علاجها عالي التكلفة، وإمكانيات النقابة المالية لا تتحمل ذلك، ولكن نحاول في تلك الحالات توفير علاج على نفقة الدولة حال أمكن ذلك»، مشيرة إلى أن التأمين الصحي ذاته لا يغطي كامل تكلفة العلاج لبعض الأمراض والعمليات