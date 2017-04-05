فيديو| مراسم استقبال رسمية للسيسي في «البنتاجون»

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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، للقاء جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي، وعدد من كبار قيادات العسكرية الأمريكية، على هامش زياته بالعاصمة الأمريكية واشنطن؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية ودفع علاقات التعاون بين البلدين فى شتى المجالات.

واستقبل جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي وعدد من كبار قيادات العسكرية الأمريكية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس.

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وتأتي الزيارة لبحث سبل دعم العلاقات المصرية الأمريكية فى كافة المجالات وخاصة العسكري، فضلًا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن بينها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع فى سوريا وليبيا والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية تؤدى إلى استعادة السلام والاستقرار.