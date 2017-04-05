أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

حسين عيسى: 340 مليار جنيه للدعم في الموازنة الجديدة

Google+ Print
حسين عيسى: 340 مليار جنيه للدعم في الموازنة الجديدة حسين عيسى: 340 مليار جنيه للدعم في الموازنة الجديدة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حجم الإنفاق المخصص للدعم في موازنة العام المالي الجديد "2017- 2018" بلغ 340 مليار جنيه، مشيرًا إلى احتمالية خفضه، وإعادة هيكلة توزيعه على المواطنين الذين يستحقونه، معقبًا: "بدلا من توزيعه على 85 مليون مواطن، نسعى لتوزيعه على 55 مليون، سيتم حصرهم من خلال قواعد بيانات".

شاهد أيضا

وأضاف عيسى، في تصريح خاص لـ"التحرير"، على هامش ندوة " الديمقراطية الاقتصادية" بجامعة عين شمس، اليوم الإثنين، أن الشعب يفزع عندما يسمع جملة ترشيد الدعم، رغم أنه أحد محفزات الاقتصاد والاستثمار، مستدركًا: "الدعم ليس مبالغ تنفق سداح مداح، الدولة تصرف 270 مليار جنيه مرتبات على 7 ملايين موظف، بينهم 3 ملايين معلم، والجهاز الإداري كله به 4 ملايين موظف، لا يحتاج إليهم، فهناك موظفون يعملون نصف ساعة يوميا ولا توجد قوة منتجة حقيقية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية