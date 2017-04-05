حسين عيسى: 340 مليار جنيه للدعم في الموازنة الجديدة

التحرير

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كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حجم الإنفاق المخصص للدعم في موازنة العام المالي الجديد "2017- 2018" بلغ 340 مليار جنيه، مشيرًا إلى احتمالية خفضه، وإعادة هيكلة توزيعه على المواطنين الذين يستحقونه، معقبًا: "بدلا من توزيعه على 85 مليون مواطن، نسعى لتوزيعه على 55 مليون، سيتم حصرهم من خلال قواعد بيانات".

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وأضاف عيسى، في تصريح خاص لـ"التحرير"، على هامش ندوة " الديمقراطية الاقتصادية" بجامعة عين شمس، اليوم الإثنين، أن الشعب يفزع عندما يسمع جملة ترشيد الدعم، رغم أنه أحد محفزات الاقتصاد والاستثمار، مستدركًا: "الدعم ليس مبالغ تنفق سداح مداح، الدولة تصرف 270 مليار جنيه مرتبات على 7 ملايين موظف، بينهم 3 ملايين معلم، والجهاز الإداري كله به 4 ملايين موظف، لا يحتاج إليهم، فهناك موظفون يعملون نصف ساعة يوميا ولا توجد قوة منتجة حقيقية".