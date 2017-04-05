«فسخت خطوبتها قبل الفرح بيومين».. معلومات عن مريم سعيد نجمة «ET بالعربي»

التحرير

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أثار خبر انفصال الإعلامية مريم سعيد عن خطيبها رجل الأعمال الأمريكي ذو أصل مغربي، كريم ظريف، ضجة من قبل متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة أن انفصالهما جاء قبل انعقاد حفل زفافهما بأيام، حتى اعتقد البعض أنها كذبة إبريل، وأكّدت مريم على الخبر، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، قائلة: "الحمد لله على فضله ورحمته، أعلن إلغاء مشروع الزواج بشكل نهائي وفسخ الخطوبة رسميا.. الحمد لله على قضائه وقدره وعلى نياتكم ترزقون".

وأتى ذلك بعد رسالة كتبها كريم، عبر تطبيق "سناب شات" كشف من خلالها عن أسباب انفصالهما، قائلاً: "بسبب الأخلاق" وليس لمرض والد مريم كما ذكرت من قبل، إلا أن الرسالة أشعلت غضب المتابعين ورأوا أنها لا تليق ونصحوا بحذفها.

وتستعرض "التحرير"، في التقرير التالي أبرز المعلومات عن مريم سعيد:

1- مريم من مواليد 1985، وعمرها نحو 31 عاما.

2- ولدت بمدينة "أكادير" بجنوب المغرب، جنسيتها إماراتية وتعيش بمدينة دبي.

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3- التحقت بالمعهد العالي للإعلام والصحافة، وبدأت مسيرتها الإعلامية، قبل 17 عاما.

4- شاركت في مسابقة للمواهب التقديمية لإحدى القنوات الفضائية، ووصلت حتى النهائيات، لكنها لم تحصل على اللقب، وطالبتها القناة بتقديم برنامج صغير إلى جانب دراستها.

5- بدأت كمقدمة برامج تليفزيونية منذ عام 2003 من خلال البرنامج المغربي "صحتي كل يوم"، عبر قناة "2m" عندما كانت بنت 17 عاما.

6- في 2007، قدمت برنامج مواهب غنائية "Studio 2m".

7- التحقت بقناة "MBC"، وبدأت كمحرّرة أخبار ثم مراسلة ميدانية، حتى وصلت لتقديم نشرة أخبار "التاسعة"، والتي مضى عليها 20 عاماً، حتى قدّمت برنامج "ET بالعربي" اليومي.

8- روّجت حولها الشائعات أنها على علاقة مع الفنان الشاب سعد لمجرد، إلا أنها كذبت تلك الشائعة من خلال تصريحات صحفية لها، وأكّدت أنهما تربطهما صداقة وطيدة.

9- فاجأت جمهورها أثناء تقديمها إحدى حلقات "ET بالعربي" بخبر خطوبتها على كريم ظريف، قبل أن يفاجأوا -مرة أخرى- بانفصالهما قبل حفل الزفاف بـ 3 أيام.