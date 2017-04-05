ترامب يشيد بدور الأردن في مواجهة تنظيم داعش

واشنطن - (د ب أ):

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بالأردن لمشاركته مع الولايات المتحدة فى الحرب ضد تنظيم داعش.

وأشار ترامب إلى أهمية هذه العلاقة في الوقت الذي يواجه فيه الشرق الاوسط والعالم " أحد أخطر التهديدات" منذ سنوات عديدة.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع العاهل الأردني الملك عبد الله: إنه "ملتزم التزاما عميقا" بالحفاظ على العلاقة بين الولايات المتحدة والأردن بهدف هزيمة الأيديولوجية التي تلهم تنظيم داعش و"تعصف بكوكبنا".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستقدم أموالا إضافية إلى الأردن للمساعدة الإنسانية للاجئين السوريين.

ومن المقرر أن يستخدم الأردن هذه الأموال في استضافة اللاجئين، إلى أن يتحقق الأمان الذي يتيح عودتهم الى ديارهم.

وقال الرئيس الأمريكي إن الأردن شارك في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام بين الفلسطينيين واسرائيل.