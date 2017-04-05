وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

كتب- طه عبيد:

وصل اليوم الأربعاء، إلى القاهرة وزراء الكهرباء لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، وذلك لحضور جلسات المجلس الوزاري العربي للكهرباء، الذي تعقد دورته الثانية عشرة غدا الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة دولة الكويت.

ويعقب الجلسة الافتتاحية للدورة الوزارية إقامة احتفالية لتوقيع مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، والتي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية 146 في سبتمبر 2016.

وتعد مذكرة التفاهم وثيقة رفيعة المستوى يوقعها الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في الدول العربية، لتأكيد التزامهم السياسي بدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية، كما تعد تتويجاً لعمل دؤوب استمر لعدة سنوات على مستوى الخبراء والفنيين وشارك فيه أيضاً فريق من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وفريق آخر من البنك الدولي.

كما سيناقش البنود المعروضة على جدول أعماله وأهمها تطورات مشروعات الربط الكهربائي العربي والسوق العربية المشتركة للكهرباء، وتفعيل آليات التعاون مع البنك الدولي لبلورة الخطة التنفيذية لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، إلى جانب موضوعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأهمها الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة.