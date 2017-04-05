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فيديو| رئيس الشرقية: الفوز على الزمالك يمنحنا أملا للبقاء في الدوري

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فيديو| رئيس الشرقية: الفوز على الزمالك يمنحنا أملا للبقاء في الدوري فيديو| رئيس الشرقية: الفوز على الزمالك يمنحنا أملا للبقاء في الدوري

التحرير

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أعرب الدكتور حمدي مرزوق، رئيس نادي الشرقية، عن سعادته بفوز فريقه على الزمالك، بهدف دون رد، مساء اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى ان هناك روحًا جديدة بالفريق في الفترة الحالية ساعدته على تحقيق اتنتصارين متتاليين.

وأضاف مرزوق، خلال تصريحاته عقب المباراة، لقناة oN sport، أن عماد النحاس، المدير الفني للفريق تمكن من بث روح داخل الفريق، وفوز اليوم أعطانا أملًا في البقاء ببطولة الدوري.

وتابع، أن الشركة الراعية رصدت بالفعل مكافآت جيدة للاعبي الفريق بعد الفوز على الفريق الأبيض، الذي يعتبر طوق نجاة لفرصة استمرار الشرقية في دوري الأضواء.

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وسقط الزمالك، أمام نظيره الشرقية، بهدف دون رد، سجله محمد ميدو، في الدقيقة 50 اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق الشرقية للنقطة 14 في المركز السابع عشر، بينما يتجمد رصيد فريق الزمالك 40 نقطة في المركز الرابع.

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التحرير

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