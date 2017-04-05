بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل»

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قال أحمد الشناوي، الحكم الدولي السابق، إن هدف فريق الشرقية في شباك الزمالك، جاء من تسلل واضح على المهاجم محمد عبد الحميد ميدو.

وأضاف «الشناوي» خلال الاستوديو التحليلي، لقناة «ON Sport»، أن «ميدو» كان في موقف تسلل لحظة تسديد لاعب الشرقية يحيى توريه، التي تصدى لها جنش، حارس الفريق الأبيض، موضحًا صاحب الهدف كان يسبق حارس الزمالك، في وجود تغطية من أسامة إبراهيم الذي لا يعتبر تواجده مؤثرًا على احتساب الخطأ.

وتابع، أن هذا الخطأ متكرر في كرة القدم، خاصة أن اللعبة كانت سريعة وهو ما جعل احتسابها صعبًا على حكم المباراة.

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وسقط الزمالك، أمام نظيره الشرقية، بهدف دون رد، اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.