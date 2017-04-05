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فيديو| علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الزمالك: «موظفين بطريقة مملة»

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فيديو| علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الزمالك: «موظفين بطريقة مملة» فيديو| علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الزمالك: «موظفين بطريقة مملة»

التحرير

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هاجم علاء ميهوب، محلل برنامج « النيل»، لاعبو نادي الزمالك، بعد الخسارة أمام الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، قائلًا، «أين اللاعبين؟، وماذا قدموا في مباراة هامة لاستعادة الثقة؟».

وأضاف «ميهوب»، «مع وجود دعم جماهيري، ومساندة مجلس الإدارة، ولم يحدث أي تغيير، فهذا عيب واضح في هؤلاء اللاعبين».

وتابع لاعب الأهلي السابق، «واضح أن الثقة معدومة، ومفيش تركيز، ولا مبالة وفردية في الأداء، حاجة مملة بصراحة، شكل الأداء وحش ومفيش روح، كرة القدم مش وظيفة في نادي كبير زي الزمالك، مفيش حد فيكم ناقصه حاجة، إنتوا عايزين إيه تاني».

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وسقط الزمالك، أمام نظيره الشرقية، بهدف دون رد، سجله محمد ميدو، في الدقيقة 50 اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.

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التحرير

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