"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة

كتبت– سحر عزام:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن مقترح بصمة الطلاب على ورقة الإجابة في امتحانات الثانوية العامة مازال محل دراسة ولم يقر حتى الآن، لافتًا إلى إن خط الطالب كفيل بمعرفة صاحب الورقة.

وأضاف حجازي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء الأربعاء، أن أداء طلاب الثانوية العامة لامتحان البوكليت التجريبي اليوم يعد محاكاة لامتحانات نهاية العامة وذلك لتعرف الطلاب على نظام البوكليت القائم على دمج ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة.

وأشار رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إلى زيادة المساحة المخصصة لموضوع التعبير في ورقة الإجابة الخاصة بامتحان اللغة العربية وذلك بناء على ردود أفعال الطلاب خلال الامتحان التجريبي، لافتًا لقرار بتوزيع ورقة امتحان البوكليت التجريبي على الطلاب بعد تصحيح ورقة الإجابة وذلك لاستفادة الطلاب من الأسئلة ومعرفة توزيع الدرجات.