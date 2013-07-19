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صيام الأطفال فى رمضان "2"

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صيام الأطفال فى رمضان "2" صيام الأطفال فى رمضان "2"

كتب : قسم الصحة الجمعة 19-07-2013 11:32

ما النصائح الواجب اتباعها لصيام الأطفال فى رمضان؟

يجيب د. شريف على عبدالعال، استشارى طب الأطفال كلية الطب جامعة القاهرة، أمين عام مساعد الجمعية المصرية لطب الأطفال رئيس تحرير المجلة العلمية لطب الأطفال:

لدرجة حرارة ورطوبة الجو ودرجة الجهد البدنى المبذول من قبل الصائم دور مهم فى تحديد درجة جفاف الجسم خلال الصيام.

كذلك فإن الصيام يخفض نسبة الكوليسترول فى الدم، ما يفيد فى تنظيف جسم الطفل من الآثار الضارة طوال العام من أكل الهامبورجر والأكل الخارجى.

إن شهر رمضان فيه عادات غير صحية فى الأكل لا بد أن نحاول أن نتجنبها؛ فيجب أن نكثر فى الإفطار من أكل الطعام بطىء الهضم الذى يحتوى على الألياف أو البذور مثل البقول والأرز ونستغنى عن الأكل سريع الهضم الذى يحتوى على السكريات. (الأكل بطىء الهضم يهضم فى 8 ساعات، أما الأكل سريع الهضم فيأخذ 3-4 ساعات).

أيضا يجب أن نراعى فى مائدة الإفطار أن يكون الطعام متكاملا محتويا على جميع أنواع الأكل من خضراوات وكربوهيدرات وبروتين ومنتجات الألبان.

يجب الابتعاد عن الأطعمة المقلية والدهنية؛ حيث إنها تؤدى إلى الانتفاخات والإمساك والمغص والزيادة فى الوزن.

أما فيما بين الإفطار والسحور فيجب الإكثار من السوائل والفواكه الطازجة، خصوصا الموز والبلح؛ حيث إنهما يحتويان على البوتاسيوم والمنجنيز والكربوهيدرات؛ حيث يساعدان على انتظام السوائل فى الجسم.

إن الصيام يعتبر وسيلة فاعلة للتخلص من العادات السيئة، خاصة التغذية التى تؤثر سلبا على الحالة الصحية والتغذية؛ فالصيام أشبه ما يكون بإجازة طبية مجانية يتلقاها الطفل كل عام مرة، فيعمل على صيانة أجهزة الجسم والمحافظة عليها.

وقد صدق سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، الذى قال: «صوموا تصحوا».

إن صيام الطفل مسئولية ملقاة على عاتق الأم‏، وهى مهمة صعبة؛ لأنه لا يدرك أهمية الصيام فى هذه المرحلة، فعليها اتباع التالى:‏

‏1- ترغيب طفلها فى الصيام بطريقة عملية بإعطائه مكافأة عن كل يوم يصومه‏. ‏

‏2- فرض الصيام على طفلها بشكل تدريجى يتناسب مع سنه‏. ‏

‏3‏- الإكثار من الثناء عليه حين يصوم أمام الأسرة‏. ‏

‏4- عدم وضع الحلويات والطعام المفضل للطفل أمامه قبل الإفطار حتى لا تضعف عزيمته.

أرسلوا أسئلتكم واستفساراتكم إلى:

tabebak.elkhas@elwatannews.com

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