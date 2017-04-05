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التشكيلة الرسمية لقمة تشيلسي ومانشستر سيتي في «البريمير ليج»

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التشكيلة الرسمية لقمة تشيلسي ومانشستر سيتي في «البريمير ليج» التشكيلة الرسمية لقمة تشيلسي ومانشستر سيتي في «البريمير ليج»

التحرير

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أعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وأنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، عن التشكيلة الأساسية لفريقيهما، في المباراة المرتقبة التي ستجمعهما اليوم الأربعاء، على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار الأسبوع 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليج".

وجاءت التشكيلتان كالتالي:-

تشيلسي

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: كاهيل، لويز، زوما.

الوسط: الونسو، فابريجاس، كانتي، ازبلكويتا.

الهجوم: هازارد، كوستا، بيدرو.

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مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كاباييرو.

الدفاع: كليشي، كومباني، ستونز، نافاس.

الوسط: ديلف، فيرناندينهو.

الوسط: ساني، سيلفا، دي بروين.

الهجوم: أجويرو.

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